Zaz célibataire, revient sur sa rupture : "Je me suis juré..."

Toujours en pleine tournée de promotion pour la sortie de son nouvel album, Effet miroir, Zaz a accordé une nouvelle interview au magazine Gala de ce 28 novembre 2018. L'occasion pour la chanteuse de réaffirmer son envie d'être mère. Mais avant d'annoncer une première grossesse, l'interprète de 38 ans attend de rencontrer le futur père.

L'artiste s'est d'abord confiée sur une précédente relation amoureuse qui ne s'est pas forcément bien finie : "Je me retrouvais encore une fois à tenter de sauver quelqu'un qui allait mal et se renfermait sur lui-même, a-t-elle expliqué à nos confrères. Quand nous avons rompu, je me suis juré de ne plus jamais m'oublier par amour."

Au fil de ses multiples interview publiées récemment, Zaz ne cache pas son désir d'enfant. Mais la chanteuse espère avant tout trouver l'homme qui pourrait se lancer dans cette aventure avec elle : "Si vous voulez savoir qui sera le père, je ne le sais pas encore moi-même mais je sais que je vais bientôt le rencontrer."

D'ici là, Zaz se prépare à entamer une nouvelle tournée mondiale qui débutera en février 2019. Celle qui est tout aussi populaire à l'étranger qu'en France, si ce n'est plus, sera notamment à l'AccorHotels Arena de Paris le 22 mars prochain.