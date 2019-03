Zaz encore moquée : Un chanteur prend sa défense et dénonce "un harcèlement"

Alors qu'elle donne une tournée mondiale suite à la parution de son dernier disque intitulé Effet miroir, la chanteuse Zaz s'est confiée dans les pages de Public. Elle y est revenue sur son enfance et le fait qu'elle était "hyper empathique", ce qui pouvait lui causer des soucis. Une interview moquée sur les réseaux sociaux.

Alors que Voici reprenait cette interview et titrait "Zaz dévoile la terrible phobie qui a ruiné son enfance", une internaute a ri de cette accroche en demandant si la phobie en question était... "le shampoing". Une petite plaisanterie alors que la chanteuse de 38 ans traîne tout un tas de préjugés contre elle, notamment sur le fait qu'elle serait sale à cause de son image façon bohème dreadeuse des premières années... Le site Brain magazine a fait une capture d'écran de la plaisanterie et a commenté en légende, sur son compte Instagram : "Gloire aux twittos qui osent dire tout haut ce qui nous fait secrètement marrer tout bas. #sébum #zaz #phobie."