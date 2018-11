Zaz : "Je ne suis pas enceinte ! Ça fait longtemps que j'en rêve..."

Après quelques années d'absence, Zaz est donc de retour et dans un nouveau style. La chanteuse de 38 ans, qui n'a pas arrêté de voyager aux quatre coins du monde pour aller à la rencontre de ses fans, a ainsi révélé que cette frénésie n'est pas sans conséquence...

Zaz évoque son envie de devenir maman dans son album et elle a expliqué sur RTL que ce n'est pas un projet simple à réaliser pour le moment... "Ce n'est pas un secret d'État. Ça fait longtemps que j'en rêve et ça arrivera. Je ne suis pas enceinte, si c'est ça que tu veux savoir !, a-t-elle lâché en riant avec le journaliste. J'ai vécu ce que j'avais besoin de vivre. Après, c'est vrai que des fois c'est la course et tu oublies un peu ta propre vie personnelle... Mais ouais quand ce sera le moment, je pense que ce ne sera pas compliqué. Je ferai des choix", a-t-elle ajouté.

L'interprète de Je veux, qui reste très discrète sur sa vie privée, a aussi pris le temps de se connaître elle-même ces dernières années et de prendre du recul. Des choses nécessaires avant de devenir mère. "Je suis assez dure avec moi. J'ai un besoin d'authenticité, je vais décortiquer tous les trucs. Mais j'apprends, je suis beaucoup moins dure, je me juge moins, j'essaie d'être bienveillante avec moi", a-t-elle confié. Plus apaisée, la star affirme aussi avoir fait le choix "de la douceur" dans son nouveau disque.