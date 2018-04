Zaz sur les traces de Marion Cotillard : Elle va incarner Édith Piaf !

Il ne s'agit ni d'un poisson d'avril tardif ni d'une information parodique du Gorafi. Invité hier soir, lundi 23 avril, de l'émission Stupéfiant !, Thomas Langmann a révélé à Léa Salamé qu'un projet de comédie musicale autour d'Édith Piaf était en préproduction.

Face caméra, il a annoncé que l'iconique chanteuse populaire serait incarnée par une femme qui est, selon lui, "une future très grande actrice". C'est en effet la chanteuse Zaz qui interprétera Édith Piaf, succédant ainsi à Marion Cotillard qui l'avait incarnée dans le biopic La Môme en 2007 (elle avait remporté les Oscar, César et Golden Globe de la meilleure actrice pour cette performance).

Chanteuse populaire comme Piaf, Zaz a souvent repris des chansons du répertoire de la Môme, comme La Vie en rose, Dans ma rue et La Foule. En 2015, dans une interview accordée au Parisien, Charles Aznavour avait – présomptueusement ont pensé certains – comparé la chanteuse de 37 ans à Édith Piaf. "Zaz, je l'avais remarquée toute de suite, avait-il déclaré. Elle a ce qu'avaient Piaf et Arletty, sans leur ressembler. On dirait qu'elle est du quartier d'Arletty et de la vie de Piaf. C'est dans sa nature. Elle va la dompter et vous verrez, on lui proposera d'être comédienne."

Aznavour avait donc vu juste ! Langmann se chargera de produire ce film porté par Zaz, qui a aussi une actualité côté scènes puisqu'elle se lancera en 2019 dans une nouvelle tournée à travers la France.