Zazie "arrêtée" par sa dernière peine de coeur : "La musique m'a sauvée"

Actuellement en pleine promotion de son 10e album intitulé Essenciel et porté par le single Speed, Zazie a accordé une interview à nos confrères de Télé Star. Au cours de cet entretien, l'ex-coach de The Voice qui a laissé sa place à Jenifer a évoqué avec pudeur sa dernière peine de coeur...

C'est alors qu'elle parlait de sa dernière tournée en date, L'Heureux Tour qui a parcouru la France en 2016, que la star de 54 ans a évoqué sa dernière rupture. "La musique m'a sauvée. Au début de la tournée, je sortais d'une rupture sentimentale, c'était un peu compliqué. Je n'allais pas mourir, mais j'étais un peu arrêtée. La musique m'a réanimée. Du coup, j'ai fait quelque chose de cette joie retrouvée et ça a donné cet album", a-t-elle expliqué.

Aujourd'hui, en tant que quinquagénaire accomplie et de nouveau au top musicalement (son album Essenciel a pris la tête des ventes sur iTunes !), Zazie sait ce qu'elle attend de la vie et l'affirme haut et fort. "Le temps est précieux. Je ne veux plus le perdre avec des gens pas intéressants. Dans le boulot, en amour, en amitié, disons qui on est vraiment. Quand on a envie de plaire à quelqu'un, on fait beaucoup d'efforts. Mieux vaut se montrer comme on est dès le départ. Ça facilite les choses", a-t-elle assuré.

L'intégralité de l'interview de Zazie est à retrouver dans le magazine Télé Star actuellement en kiosque.