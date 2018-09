Zazie et sa fille Lola dans les attentats de Paris : "On est allé voir un psy"

En posant topless sur la pochette de son dixième album attendu le 7 septembre 2018 dans les bacs, Zazie souhaite revenir à l'Essenciel. Habituée à jouer sur les mots, la chanteuse de 54 ans ne joue plus lorsqu'il s'agit de se souvenir de la soirée du 13 novembre 2015 où elle a côtoyé la mort comme jamais auparavant.

Habitant dans le 10e arrondissement, rentrant chez elle avec sa fille Lola Cahen, alors âgée de 13 ans, qu'elle avait été chercher au cirque, Zazie a découvert le massacre survenu au Carillon. Si la coach de The Voice (TF1) avait déjà évoqué les attentats de Paris et son expérience traumatisante, elle ne s'était encore jamais confiée ainsi. En interview dans l'édition du 4 septembre 2018 du Parisien, elle raconte : "Le 13 novembre, je suis allée la chercher au cirque et on est passées toutes les deux à scooter devant La Bonne Bière, peut-être 15 secondes après la fusillade. Il y avait un silence sur place... Au loin on entendait les coups de feu au Petit Cambodge. Lola s'est quasiment évanouie, j'ai eu un réflexe reptilien, j'ai voulu la mettre à l'abri et on a redémarré. Sinon j'aurais aidé car j'ai mon brevet de secourisme." Traumatisée par cette soirée meurtrière, elle a fait appel à une aide extérieure pour surmonter cette épreuve, tout comme sa fille : "On est chacune allé voir un psy. Il faut apprendre à vivre avec ça."

Un texte pour tenter de réparer les vivants

Sur le nouvel album de Zazie figure le titre Waterloo entièrement imprégné des attentats. Cette démarche, l'artiste l'a concrétisée sur les conseils très matures de sa fille aujourd'hui âgée de 16 ans. "C'était un texte pour tenter de réparer les vivants parce que les morts c'est trop tard. C'est ma fille Lola, qui a 16 ans, qui m'a dit ça", avoue-t-elle au Parisien.