Zazie, Marc Lavoine et Gérard Depardieu attendus au Festival de Ramatuelle

La 35e édition du festival de Ramatuelle, qui se tiendra du 1er au 11 août dans le Var, dévoile en détails sa programmation. Cette année, des artistes aussi différents que Marc Lavoine, en concert d'ouverture, la soprano Natalie Dessay, l'humoriste Caroline Vigneaux mais aussi Gérard Depardieu dans son très beau spectacle hommage à Barbara se produiront au théâtre de Ramatuelle et ses 1200 places à ciel ouvert. Michel Boujenah, dont c'est la 11e édition en tant que directeur, vous en parle...

"Je pense que la longévité vient de la magie de l'endroit et du travail d'une équipe très soudée, explique Michel Boujenah sur le site du festival. Avec Jacqueline [Franjou, qui a créé le festival avec Jean-Claude Brialy, NDLR], on a gardé la mémoire de Jean-Claude Brialy. J'ai aimé ce festival quand j'ai joué en 1986, aujourd'hui, j'ai le bonheur d'en être le directeur artistique. Il y a eu à la fois une harmonie de l'époque de Jean-Claude et j'y ai amené mes choix à travers des discussions avec Jacqueline. Au départ, j'étais venu pour un an, c'est ma onzième année, j'ai l'impression d'être arrivé hier. C'est passé très vite. Ramatuelle perdure. Ce festival domine tout."

Outre sa programmation impeccable et éclectique, cette édition 2019 se clôtura sur Depardieu chante Barbara, le magnifique spectacle dans lequel l'acteur interprète, dans une mise en scène minimaliste laissant toute la place à l'émotion, les plus grandes chansons de son amie Barbara. La dame en noir avait joué au festival de Ramatuelle en août 1990. Gérard Daguerre, son pianiste, l'accompagnait comme il accompagnera de nouveau Depardieu cet été. "J'avais démarré un projet musical auquel Gérard Depardieu s'est greffé avec un grand plaisir pour moi, raconte le pianiste sur le site du festival. Je pense que c'est plus qu'un hommage. C'est très personnel comme histoire. J'ai eu le bonheur de passer quinze ans avec elle. Ici, il est plus question de faire revivre les chansons d'une autre manière avec Gérard, qui interprète ça d'une manière sublime. (...) Chanter Barbara paraît simple, mais ça ne l'est pas du tout. Je n'ai pas du tout aidé Gérard à poser sa voix, il n'a pris aucun cours de chant. Je pense que c'est un musicien né car sans même lui donner la tonalité, il part dans la tonalité du morceau parfaitement et très peu font ça. Il a une oreille parfaite, c'est inouï."