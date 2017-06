Zazie : Marraine du Téléthon 2017 !

La chanteuse Zazie sera la marraine de l'édition 2017 du Téléthon, grand marathon caritatif en faveur de la recherche sur les maladies génétiques rares, a annoncé France Télévisions vendredi 23 juin dans un communiqué.

Ce 31e Téléthon sera animé par Sophie Davant et Nagui, les vendredi 8 et samedi 9 décembre, en direct du Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne sur les chaînes du groupe. Plus de 20 000 animations seront organisées partout en France, comme à l'accoutumée, avec l'association AFM-Téléthon. Le précédent Téléthon avait été parrainé par le chanteur Garou qui avait ouvert cette 30e édition accompagné de Marc Lavoine, le parrain 2015, et des jeunes chanteurs de Kids United.

Les équipes, les chaînes et les écrans de France Télévisions consacreront plus de 30 heures à ce rendez-vous annuel, précise le communiqué du groupe. L'an dernier, l'opération avait permis de recueillir près de 93 millions d'euros. Sur les 92,740 millions d'euros collectés, 37,9 millions provenaient des animations et 51,5 millions avaient été versés via le 3637 au téléphone, par internet (telethon.fr) et par courrier.

Thomas Montet