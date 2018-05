Zazie prête à quitter The Voice ? : "Ça va être compliqué de continuer"

Depuis 2015, Zazie officie en tant que jurée dans The Voice. La chanteuse de 54 ans a vite pris ses marques et elle est devenue une figure emblématique de l'émission de TF1. Lors de la saison 7, elle a d'ailleurs triomphé grâce à la victoire de Maëlle dont elle a été le coach. Mais maintenant que cette édition a touché à sa fin, la star française pense déjà à son avenir dans le jeu...

Invitée sur le plateau de la matinale d'Europe 1 ce jeudi 23 mai 2018, Zazie a avoué face à Patrick Cohen que sa participation à la prochaine saison de The Voice semblait compromise. Et pour cause, la chanteuse de 54 ans s'apprête à sortir son dixième album et à partir en tournée. Elle fait d'ailleurs la promotion de son dernier single Speed. "The Voice + la tournée avec des voyages... Puis, cinq concerts dans la nuit pour être au coaching à 9h du matin, franchement j'avais fini un peu sur les rotules. Et comme je ne sais pas faire les choses à moitié, je ne sais pas, je vais vraiment réfléchir, mais ça risque d'être compliqué pour l'année prochaine", a-t-elle déclaré.