Zazie, Sveva Alviti, Valérie Donzelli, Audrey Fleurot... Prêtes à frissonner !

La 9e édition du Festival international du film policier de Beaune, en Côte-d'Or, qui s'ouvre mercredi 29 mars et dure jusqu'au 2 avril, rendra hommage au cinéaste Park Chan-wook, l'un des ambassadeurs mondiaux du 7e Art coréen, annonce l'AFP.

Le réalisateur, lauréat de deux prix du festival de Cannes – le Grand Prix en 2004 pour Old Boy et le Prix du Jury en 2009 pour Thirst, ceci est mon sang –, donnera samedi une "leçon de cinéma", et une rétrospective de ses films sera projetée.

"Park Chan-wook, cinéaste déjà culte, est, par son écriture cinématographique, l'expression vivante et talentueuse" de l'humanité incarnée dans les films en compétition, a souligné le directeur du festival, Bruno Barde. Des "serial killers qui semblent se propager à la vitesse du vent" à "la corruption", en passant par "l'individualisme de nos sociétés" et "la violence, omniprésente": "la diversité des films présentés est le signe de la vitalité du Festival", a ajouté M. Barde.

Le jury, présidé par le réalisateur et scénariste Jean-Paul Rappeneau (Le Hussard sur le toit), devra ainsi départager huit films, parmi lesquels La colère d'un homme patient, premier film de l'acteur espagnol Raul Arevalo en tant que réalisateur, ou encore Message from the King du Belge Fabrice Du Welz. Dans cette mission, il sera aidé de ses jurés : les réalisatrices et actrices Valérie Donzelli et Valeria Golino, des comédiens Eric Elmosnino, Audrey Fleurot et François Levantal, du metteur en scène Eric Lartigau et du scénariste et écrivain Hugues Pagan. Le Grand Prix était revenu en 2016 au film du Sud-Coréen Jang Jin Man on high heels.

Le Prix Claude Chabrol, créé en 2011 après la disparition de celui qui fut le premier président du festival de Beaune, sera remis à Arthur Harari pour Diamant noir, un film dans lequel brille Niels Schneider, meilleur espoir des César.

Dans la catégorie "Sang neuf", le jury présidé par le comédien, réalisateur et scénariste Jacques Weber, devra départager six films, dont Que Dios nos perdone de l'Espagnol Rodrigo Sorogoyen et Wùlu du réalisateur franco-malien Daouda Coulibaly. Les membres du jury sont la révélation de Dalida, Sveva Alviti, du réalisateur Arthur Harari, du compositeur Philippe Kelly et de Zazie. Cette dernière, membre de The Voice, rejoint #NP, structure de management et de conseils aux sociétés des artistes. Son président, Pascal Nègre, a déclaré : "Je remercie l'incomparable et éclatante Zazie d'avoir choisi #np pour l'accompagner dans ses futures aventures artistiques."

Un jury composé de professionnels de la police décernera aussi ses récompenses, présidé depuis 2009 par la commissaire divisionnaire honoraire Danielle Thiery, aujourd'hui romancière. En marge du festival officiel, le "off" proposera notamment un rassemblement de véhicules de police de collection, des Renault 4CV et Peugeot 203 des années 1950, Ford Mustang du FBI, Dodge et Chevrolet de la police américaine aux plus récents modèles. Deux prix littéraires seront décernés : le Grand Prix du roman noir étranger à l'Américain Alex Taylor pour son roman Le Verger de Marbre (éd. Gallmeister) et le Prix du premier roman policier à Philippe Rouquier pour Tant pis pour le Sud (éd. du Masque).

Toutes les infos sur le Festival du film policier de Beaune sont à retrouver sur le site Internet officiel de l'événement.