Zazie (The Voice 7) : Le prix de sa robe élégante aux auditions dévoilé !

Samedi 27 janvier 2018, TF1 a donné le coup d'envoi de la septième édition de The Voice. Comme chaque année, certains téléspectateurs étaient curieux de découvrir le style vestimentaire des coachs Mika, Florent Pagny, Pascal Obispo et Zazie. Et les fans de la chanteuse n'ont pas été déçus.

L'interprète de Rue de la paix portait une robe noire et blanche de chez Oud Paris, collection prin­temps-été 2018 "Calix". Une tenue que les internautes n'ont pas tardé à commenter avec enthousiasme. Pour ceux qui souhaiteraient se l'offrir, nos confrères de Gala ont dévoilé son prix. On vous annonce donc qu'il faudra débourser... pas moins de 1 200 euros pour avoir le même look que Zazie.

On rappelle que la chanteuse de 53 ans portera cette tenue jusqu'à la fin des auditions à l'aveugle, pour des soucis de montage. Afin de dynamiser le programme, le passage de certains Talents a été avancé et retardé pour d'autres. Plusieurs exemplaires de chaque tenue ont donc été mis à la disposition des jurés afin que leur tenue ne change pas d'un candidat à l'autre.

Pour rappel, Zazie a réussi à convaincre Édouard Édouard, Aurélien, Gulann de rejoindre son équipe.