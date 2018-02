Zazie vexée dans The Voice 7 : Mika la traite de "vieille" chanteuse !

Samedi 3 février 2018, Mika a parlé un peu trop vite dans The Voice 7 sur TF1.

Alors qu'un candidat nommé Carlton (un serveur de 23 ans) venait de passer l'audition à l'aveugle sans être plébiscité par les coachs – malgré son étonnante voix aiguë –, Mika a été très surpris en découvrant que le candidat en question était bel et bien un jeune homme et pas une dame d'un certain âge.

Très surpris en apercevant la silhouette du candidat sur le départ, Mika a commenté spontanément : "Zazie !! C'était un mec !! C'était un homme !" Et cette dernière de réagir : "Oh, c'est marrant, ça !" Totalement estomaqué, Mika a alors poursuivi avec spontanéité : "Je pensais que c'était une vieille ! Je pensais que c'était une chanteuse de 55 ans !"

Une sortie qui a tout de suite fait tilter Zazie... qui aura 54 ans le 18 avril prochain. "Ah non, 55 ans c'est pas vieux, ok ?! Tu as 8 secondes pour te rattraper, Mika ! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...", a-t-elle lancé, tandis que son camarade se mettait à genoux. Et la chanteuse de poursuivre : "Je les ai pas encore, t'as de la chance !"

