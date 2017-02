Zelko (Secret Story) : Sa reconversion inattendue !

Zelko semble en avoir terminé avec la télé-réalité.

C'est en 2013 que le jumeau de Zarko est révélé grâce à sa participation à Secret Story 5 (TF1). Le jeune homme avait réussi à se hisser jusqu'en finale, mais il avait dû s'incliner face à Marie Garet. Il avait ensuite fait son retour dans L'Île des vérités 3 (NRJ12) la même année et s'était fait remarquer pour ses nombreuses altercations. Après quoi, il a fait un retour éclair au côté de son frère dans Secret Story 8 en 2014 et a participé à la télé-réalité serbe Parovi en 2016. Une mauvaise expérience puisqu'il avait raconté devant les caméras de 66 minutes (M6) avoir été séquestré pendant six mois.

Depuis, Zelko préfère s'éloigner du feu des projecteurs et se consacre à un nouveau projet. Fin janvier, il a en effet annoncé sur Twitter l'ouverture prochaine de son restaurant, à Enghien-les-Bains : "Salut les amis bientôt mon restaurant sur Enghien les Bains ! Le Point Commun - Food & Drinks Sur 2 niveaux, pâtes, pizzas, salades, Burgers."

Pour l'heure, la date d'ouverture de son établissement n'a pas été dévoilée. Mais on imagine que Zelko ne manquera pas de la communiquer rapidement à ses fans.