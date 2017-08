Zendaya en couple avec son partenaire de Spider-Man, Tom Holland ? Sa réponse

Zendaya et Tom Holland forment-ils le nouveau couple à la mode chez les jeunes ? Partenaires à l'écran dans Spider-Man : Homecoming, les deux acteurs ont noué une relation complice au fil des derniers mois, à tel point que le magazine People avait affirmé le 13 juillet dernier que le duo vivait une belle romance.

Après s'être moqués de ces allégations sur les réseaux sociaux, leur façon à eux de dire qu'ils sont simples amis, l'actrice de 20 ans et le comédien de 21 ans avaient été repérés dans les rues de Los Angeles lors d'une promenade en voiture. De quoi relancer les rumeurs d'idylle, qui ont été officiellement démenties cette semaine par la principale intéressée.

Tom est un gars génial

Interviewée dans la nouvelle édition du magazine Variety, Zendaya a mis un terme aux spéculations, mettant une bonne fois pour toutes les choses au clair. "Nous sommes amis, a-t-elle glissé. Non, a-t-elle fermement ajouté au journaliste, qui lui demandait s'il y avait déjà eu une ambiguïté. C'est un gars génial. Il est littéralement l'un de mes meilleurs amis. Ces derniers je ne sais combien de mois nous avons fait des tournées promotionnelles ensemble. Il y a peu de gens qui comprendront ce que c'est à 20 ans", a-t-elle confié.

Celle qui a été révélée en 2010 au côté de Bella Thorne dans la série Disney Shake It Up s'est également remémoré sa rencontre avec Tom Holland. C'était pour des essais, au casting. "Il dit que la première fois que nous nous sommes vus c'était très gênant parce qu'il était parti pour me serrer la main et que j'étais partie pour lui faire une accolade. Mais je ne m'en souviens pas. J'ai trouvé que c'était cool", a-t-elle admis.

Zendaya a aussi révélé qu'elle avait eu quelques doutes avant de décrocher le rôle de Michelle, la camarade de classe très cynique et intellect de Peter Parker, alias Spider-Man. "J'étais inquiète parce qu'il est beaucoup plus petit que moi [elle mesure 1,79 mètre, il mesure 1,73 mètre, NDLR]. Je me suis dit : 'Zut ! Ce sera bizarre parce que je suis super grande.' Mais nous avons fini par passer l'audition en position assise. Donc c'était bon", a-t-elle conclu.