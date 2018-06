Zette (Les 12 Coups de Midi) : Comment elle est devenue la voix off !

Les fidèles téléspectateurs des 12 Coups de Midi ne peuvent pas passer à côté de Zette. Voix off depuis 2014, elle est devenue indispensable à l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann (diffusée chaque midi sur TF1). On le sait moins mais c'est Isabelle Benhadj qui a l'honneur de camper ce rôle ! Lors d'une interview, elle revient sur ses débuts et sur sa belle expérience professionnelle sur la première chaîne française.

C'est lors d'un entretien avec Sonacom, une société de production, qu'Isabelle Benhadj s'est confiée sur ses débuts avant de devenir une voix incontournable sur TF1 : "En 87, j'ai envoyé un cassette démo à Fun Radio qui venait de s'implanter à Paris et on m'a donné ma chance. (...) C'est d'ailleurs là-bas que j'ai rencontré Jean-Luc Reichmann qui faisait des voix off avec moi, c'est drôle non ?" La jeune femme a ensuite révélé ses premiers jobs en tant que voix off : "J'avais déjà fait des voix off plateau pour des jeux comme Le Juste Prix avec Philippe Risoli et Mokshu Patamu présenté par Vincent Perrot mais j'avais un rôle neutre et je n'intervenais qu'a des moments bien établis, c'était carré."

"Là, avec Jean-Luc Reichmann, c'est différent ! Dès le départ, il m'a donné la latitude pour délirer et pour jouer mon rôle 'd'ambianceuse', quitte à en faire trop d'ailleurs, sinon ce serait moins drôle ! Au départ, j'étais intimidée, mais il m'a incitée à être naturelle et bien que ce soit épuisant puisqu'on enregistre cinq émissions par jour, je trouve ça très fun de lui donner la réplique !", a-t-elle déclaré avec enthousiasme.

Si elle est épanouie dans son rôle de Zette dans Les 12 Coups de Midi, Isabelle Benhadj "aimerait monter sur scène" ou se lancer dans la musique. Elle songe également à faire "un super one-woman show".