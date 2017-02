Zinédine Zidane : Le jour où il a mis deux droites à un joueur dans le vestiaire

On connaît la fameuse affaire de son coup de boule à Marco Materazzi lors de la finale de la Coupe du monde 2006, mais Zinédine Zidane a aussi laissé son caractère impulsif s'exprimer au cours d'un épisode jusque-là méconnu.

Lors d'un nouveau numéro du Vestiaire – émission de la chaîne SFR Sport –, son ancien coéquipier de l'équipe de France Franck Leboeuf s'est laissé aller à quelques confidences sur l'actuel entraîneur du Real Madrid. L'ancien Bleu devenu consultant sportif a raconté ce jour où Zinédine Zidane s'en est pris à un joueur russe dans le vestiaire.

Le coup de sang de Zizou est survenu avant un match de l'équipe de France contre la Russie. "J'ai vu un Zizou que je ne connaissais pas, a relaté Franck Leboeuf. Je l'ai vu mettre une droite à Karpine... Et lorsque je le récupère et lui dis 'tu peux pas faire ça', il me dit que c'est bon et que je peux le lâcher. Mais dès que je l'ai lâché, il est reparti et lui en a remis une autre."

Également sur le plateau, Emmanuel Petit – ancien coéquipier de Zinédine Zidane lui aussi – a commenté le caractère parfois incontrôlable de Zinédine Zidane. "Pour moi, c'est un des seuls défauts qu'il a eus dans sa carrière. À tout moment, il pouvait péter un plomb et c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas maîtriser. Il oubliait toute l'équipe qu'il y avait derrière lui", s'est-il souvenu.