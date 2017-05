Zinedine Zidane : Les 15 ans de son fils Theo fêtés avec une danse insolite !

Luca Zidane est celui des quatre fils de Zinedine Zidane dont on parle le plus, notamment parce qu'il est doté d'un physique d'Apollon et qu'il s'affiche régulièrement avec une jolie créature. Son jeune frère Theo lui vole cette fois-ci la vedette.

À l'occasion de son 15e anniversaire célébré le 18 mai, son grand frère Enzo a choisi de le célébrer en publiant une vidéo insolite sur sa page Instagram. "Joyeux anniversaire mon petit frère, je t'aime fort (le seul danseur de la famille)", a indiqué Enzo Zidane, commentaire qui prend tout son sens lorsque l'on visionne la séquence.

Théo Zidane apparaît sur un terrain de foot et basket privé (celui de la famille ?) en train d'exécuter une chorégraphie très loin d'être inconnue. Elle correspond au morceau de hip-hop diffusé en même temps et qui a fait le buzz en 2016 : Juju on That Beat du duo Zay Hilfigerrr & Zayion McCall. Leur clip compte à ce jour plus de 215 millions de vues sur YouTube. Si des rires éclatent pendant qu'il danse, Theo ne se laisse perturber.