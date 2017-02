Zinédine Zidane : Les anecdotes de son père, qui l'appelle toujours Yazid

Le récit d'une vie. Simple ouvrier né dans un village kabyle en Algérie, Smaïl Zidane débarque en France à l'hiver 1954. Si l'on ne savait, jusqu'à présent, pas grand-chose du père de Zinedine Zidane, son histoire n'aura bientôt plus de secrets nous puisque l'homme de 81 ans publie son autobiographie aux éditions Michel Lafon le 16 février. Un ouvrage intitulé Sur le chemin des pierres sur lequel il travaillait depuis plusieurs années avec sa voisine.

Au fil des pages – dont Le Parisien dévoile des extraits dans son édition du 15 février –, Smaïl Zidane livre des anecdotes méconnues sur celui qu'il appelle toujours Yazid (le vrai prénom Zinedine Zidane), un enfant qui séduit très tôt malgré un caractère bien trempé. Le papa du sportif se souvient des mots de l'une de ses institutrices. "Ce qu'elle ajoute me laisse sans voix : Zinedine est très dissipé, c'est vrai, mais on lui pardonne tout : il est tellement beau !" Un commentaire qui l'avait tout particulièrement touché puisqu'il endossait régulièrement le rôle de coiffeur pour ses fils : "C'est moi qui coupe les cheveux de mes garçons (...). Visiblement, le résultat n'est pas catastrophique."

Smaïl Zidane raconte le début de la carrière de Zizou, bien avant qu'il ne remporte la Coupe du monde en 1998 et qu'il ne devienne l'entraîneur du Real Madrid. Il livre une autre anecdote sortie de la bouche de son petit Yazid : "Papa, tu sais ce que m'a dit mon entraîneur ? 'Zidane, si tu mets un but au prochain match, je te laisse aller dans le plus beau magasin de vêtements de Cannes et prendre tout ce qui te fait plaisir.' (...) C'est gentil de sa part, mais j'ai trouvé la méthode motivation un peu curieuse."

1998, dans son jardin, avec le petit Luca dans les bras

Smaïl Zidane ne pouvait pas évoquer ce soir du 12 juillet 1998 au cours duquel l'équipe de France s'est imposée 3-0 contre le Brésil, avec un doublé de Zinedine Zidane. "Je ne suis pas au Stade de France, avec ma belle-fille et Enzo, ni devant mon poste de télévision. Malika et moi gardons notre petit-fils Luca, l'enfant de Yazid et Véronique, né deux mois plus tôt à Aix-en-Provence, puisque mon fils a rejoint la Juventus de Turin", se souvient le papa de Zizou.

Parce que de nombreux proches ont débarqué dans la maison familiale pour suivre la grande finale, Smaïl Zidane s'isole dans le jardin pour être au calme avec Luca. "Il fait très doux en ce début d'été, et je m'assieds sur une chaise pour mieux bercer mon petit-fils qui dort comme un ange. (...) Ce soir, je dois être le seul du quartier à ne pas regarder le match ! Nourredine a promis de me prévenir de l'avancée du score", relate-t-il. Le frère de Zinedine débarquera à trois reprises dans le jardin. "Premier but de Yazid ; deuxième but, encore lui. Comme il doit être heureux, notre Yazid !", se dit Smaïl Zidane, pendant que Luca dort toujours paisiblement dans ses bras.

À bientôt 19 ans, Luca Zidane a suivi la voie de son papa. Il joue dans l'équipe du Real Madrid Castilla (qui joue en Segunda Division B, la troisième division espagnole), où il occupe, quant à lui, le poste de gardien de but.

Sur les chemins des pierres, par Smaïl Zidane. Editions Michel Lafon, 250 pages, 17,95 €.