Zinédine Zidane reprend du service avec ses fils, sa femme en spectatrice

Après cet après-midi sportif, un dîner a été organisé en l'honneur de Zinédine Zidane. Et pour cause. Ce même dimanche 23 juin, le champion du monde 98 fêtait ses 47 ans. Une année supplémentaire que ses fils n'ont pas manqué de célébrer sur les réseaux sociaux. "Joyeux anniversaire, mon papa, je t'aime fort", a publié Luca Zidane, avec une ancienne photo d'eux. Son grand frère Enzo a écrit presque le même message, qu'il a choisi d'illustrer avec une photo prise durant la soirée : père et fils sur leur 31 en costume noir et chemise blanche, mais seul Zizou avait dégainé des chaussures vernies.