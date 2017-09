Zinedine Zidane : Rien ne va plus pour son fils Luca, en pleine déroute

Certains médias sportifs parlent de calvaire, d'autres de déroute ou de scénario catastrophe. Connu pour son audace sur le terrain, Luca Zidane n'a pas fait honneur à la réputation de son clan, loin de là.

Opposé le 24 septembre dernier au club de Navalcarnero avec son équipe du Castilla, la réserve du Real Madrid qui évolue en troisième division, le fils cadet de Zinedine Zidane a défrayé la chronique footballistique. Alors que son équipe menait 1-0, Luca Zidane a fait basculer le match, mais du mauvais côté, en enchaînant les erreurs. Le jeune gardien au physique d'Apollon et au sourire ravageur a d'abord été l'auteur d'un mauvais dégagement, avant de se lancer dans un plaquage interdit synonyme de carton rouge, d'expulsion et de penalty transformé. Expulsé, Luca Zidane a fragilisé encore un peu plus le Castilla, qui jouait déjà à 10 et a terminé à 9. Une déroute largement reprise sur Twitter, par les sites sportifs espagnols mais aussi français.