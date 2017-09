Zinédine Zidane, sa belle déclaration à son épouse : "Je lui dois tout"

En plus de ses prouesses sur le terrain (et désormais sur le banc du Real Madrid), Zinédine Zidane est connu pour sa discrétion. Dimanche 3 septembre, il a pourtant donné une interview exceptionnelle à Téléfoot. L'entraîneur français de 45 ans y fait une émouvante déclaration d'amour à son épouse, Véronique Zidane.

Il n'y a pas de filtre entre nous... Je lui dois tout.

Ce dimanche 3 septembre est une journée spéciale pour les fans de football en France puisque la journée s'achèvera ce soir avec la rencontre France - Luxembourg, match qualificatif pour la Coupe du monde 2018 en Russie. Mais elle a commencé avec un Téléfoot spécial : l'émission de TF1 a célébré ses 40 ans d'existence, un anniversaire auquel a participé Zinédine Zidane.

Pour la réalisation de cette séquence, le sportif a été filmé dans une salle de cinéma et a réagi à des extraits vidéo qui mettaient en avant les grands moments de sa carrière. L'ancien meneur de jeu des Bleus a ainsi revu une de ses premières interviews télé, un document filmé à Bordeaux en 1995 - Zidane, 23 ans à l'époque, évoluait alors aux Girondins - dans lequel apparaît son épouse Véronique et leur fils aîné, Enzo, alors bébé.

"C'est ma femme depuis près de 2 ans, et c'est ma compagne depuis 7 ans... C'est un petit peu mon équilibre", explique le jeune Zinédine Zidane dans cet extrait vieux de 22 ans. Il y réagit aujourd'hui : "Aujourd'hui, sachant que c'est toujours mon épouse, c'est beau finalement... On a fait notre vie ensemble, nos chemins sont complémentaires, c'est ça qui est magnifique en fait." Et de poursuivre : "Il n'y a pas de filtre entre nous, tout se dit, tout se fait, et c'est beau. Parce que oui, je lui dois tout."

Zinédine et Véronique Zidane (née Fernández) se sont rencontrés à Cannes, où le footballeur retraité a fait ses débuts en pro. Ils sont aujourd'hui les parents de quatre garçons, Enzo, Luca, Théo et Élyaz, âgés de 22 à 11 ans.