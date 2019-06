Zinedine Zidane : Selfie complice avec sa femme, son fils en mode love boat

Love is in the air... Chez les Zidane, ça roucoule à tous les étages ! Le père, Zinedine, s'est envolé avec sa femme Véronique à Bilbao, tandis que le fils Enzo profite de l'Italie avec sa chérie. Tous partagent des photos de leurs escapades respectives sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Instagram suivi par 22,6 millions d'abonnés, Zinedine Zidane (46 ans) a posté, dimanche 16 juin 2019, un adorable selfie de lui et de sa femme Véronique. Le couple a pris la pose sur les hauteurs de Bilbao, au nord de l'Espagne. Les amoureux, qui se sont mariés en 1994, profitent pleinement de leurs vacances avant la nouvelle rentrée sportive qui attend l'ancien Bleu. En effet, Zinedine Zidane occupe depuis le mois de mars 2019 le poste d'entraîneur du Real Madrid. Un contrat qui l'oblige à rester dans la capitale espagnole jusqu'en 2022 et qui va lui rapporter très (très gros) : 12 millions d'euros nets d'impôt par saison, contre 7,5 millions d'euros lorsqu'il avait précédemment occupé cette fonction.

Pendant que Zinedine Zidane profite de son temps libre avec sa femme, Enzo Zidane aussi est en mode love. À 24 ans, le jeune homme est amoureux d'une jolie blonde vénézuélienne nommée Karen Gonçalves. Le jeune couple s'offre un tour d'Italie comme on peut le constater sur le compte Instagram du joueur du CF Rayo Majadahonda suivi par 1,3 million d'abonnés. Le beau gosse et son amoureuse ont ainsi visité Florence et Pise avant de se rendre à la mer. Enzo a ainsi posté une photo de lui et de Karen, tous les deux en maillot de bain, sur le pont d'un bateau.

Les autres enfants du couple aussi profitent du soleil : le charmant Luca Zidane est à Ibiza, mais ses frères Theo et Elyaz restent eux plus discrets...