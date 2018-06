Zinédine Zidane : Ses quatre fils font tomber le haut à Ibiza

Même cadre et presque les mêmes maillots de bain... Ibiza est devenue une destination incontournable pour les fils de Zinédine Zidane. Après avoir séjourné quelques jours en France - passant par le sud, les tribunes de Roland-Garros avec leurs parents puis celles de l'U Arena de Nanterre où leur père a inscrit un but lors du match de gala France 98 VS Fifa 98 -, Enzo ( 23 ans) et Luca Zidane (20 ans) ont repris le chemin de l'Espagne pour retrouver leurs deux petits frères, Théo (16 ans) et Elyaz (12 ans). Toute la fratrie profite de vacances aux Baléares, un moment de détente convivial que les deux plus grands documentent sur Instagram.

Mardi 19 juin 2018, Luca Zidane a publié une nouvelle photo de vacances sur sa page. Notamment connu pour sa silhouette musclée qu'il entretient quotidiennement même hors-saison, le jeune gardien de but du Real Madrid expose ses abdos. Et il n'est pas le seul. Tous ses autres frères abandonnent leur tee-shirt pou immortaliser cette nouvelle sortie en mer en beauté. Même le plus jeune, Elyaz, est déjà taillé.