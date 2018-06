Zinédine Zidane : Ses quatre fils réunis pour des vacances à Ibiza

Ils ont tous les deux suivi les pas de leur célèbre papa Zinédine Zidane, l'un sous les couleurs de Lausanne en Suisse, l'autre avec le Real Madrid en Espagne. Enzo et Luca Zidane incarnent la relève. Les saisons de leurs clubs étant terminées, les footballeurs de 23 ans et 21 ans sont libres de profiter d'instants de détente.

Après avoir séjourné quelques jours en France - passant par le sud, les tribunes de Roland-Garros avec leurs parents puis celles de l'U Arena de Nanterre où leur père a inscrit un but lors du match de gala France 98 VS Fifa 98 -, Enzo et Luca Zidane ont repris le chemin de l'Espagne. Les charmants fils de Zizou se trouvent actuellement à Ibiza avec leurs deux autres frères Théo (16 ans) et Elyaz (12 ans), vacances qu'ils documentent en photos et partagent sur Instagram.

La fratrie apparaît toujours aussi proche sans que l'on sache pour l'instant si Zinédine Zidane et son épouse Véronique sont du voyage. Toute la famille apprécie cette destination et a pris l'habitude d'y passer quelques jours chaque année. On se souvient que Véronique y avait fait sensation l'an passé en affichant sa sublime silhouette dans un bikini rouge.

En couverture du dernier numéro de Paris Match (en kiosques le 14 juin 2018), le couple se confie sur son clan et est évoqué positivement par son entourage. "Il faut que nos fils passent leur bac ! L'école d'abord, le foot après", exige Véronique Zidane. Malgré la renommée internationale de leur papa, son incroyable palmarès, les enfants de Zizou reçoivent une éducation "normale". "Bien éduqués, rien d'ostentatoire ni de bling-bling", décrit le coiffeur préféré de la tribu.