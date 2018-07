Zinédine Zidane : Son fils Luca en virée jet-ski avec sa jolie chérie Charlotte

Luca Zidane n'a que 22 ans mais il est engagé, depuis deux ans, dans une relation sérieuse. Après avoir passé de longs mois à s'afficher avec une ravissante jeune femme sur les réseaux sociaux, sans jamais dévoiler son identité, le charmant fils de Zinédine Zidane a franchi le cap au début du mois de juin. L'heureuse élue, celle qui fait de nombreuses jalouses, se nomme Charlotte de Froment. Impossible d'en savoir plus sur l'amoureuse de Luca Zidane puisqu'elle a pris soin de restreindre l'accès à sa page Instagram en la rendant privée.

La jolie Charlotte a su trouver sa place dans le grand clan Zidane puisqu'elle a été invitée à se joindre à la famille de son chéri pour leurs traditionnelles vacances à Ibiza. Après quelques jours passés au Maroc à l'occasion du du Marrakech du rire (diffusé ce jeudi 5 juillet sur M6 à partir de 21h), Luca Zidane a rejoint son père, sa maman Véronique, son grand frère Enzo (22 ans), ses deux petits frères Théo (16 ans) et Elyaz (12 ans), mais aussi sa cousine Louna aux Baléares.

Le jeune gardien de but a publié une nouvelle photo de ses sympathiques vacances le 4 juillet 2018 sur Instagram et il n'est cette fois-ci pas accompagné de ses frères ou ses parents, mais de Charlotte. Le couple s'est offert une virée en jet-ski. Luca pilote tandis que sa chérie est bien accrochée à lui, en maillot de bain une-pièce rouge. À quand une photo à quatre avec papa et maman Zidane ?