Zinédine Zidane : Son fils Luca torse nu et canon dans les vestiaires

Pour celles et ceux qui seraient tombés sous le charme de Luca Zidane, le fils de Zizou n'est plus un coeur à prendre depuis plusieurs mois. Le gardien de but s'affiche régulièrement avec sa ravissante compagne sur les réseaux sociaux sans jamais avoir dévoilé officiellement son identité. Sa dernière apparition en couple sur Instagram remonte au 10 décembre dernier.