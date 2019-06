Zinédine Zidane : Son fils Luca torse nu et parfaitement sculpté

Luca Zidane célibataire ?

Depuis plusieurs mois, Luca Zidane ne s'est plus affiché en couple contrairement à son grand frère Enzo, 24 ans, avec une ravissante jeune femme nommée Karen Gonçalves, d'origine vénézuélienne. En juin 2018, Luca avait dévoilé l'identité de sa belle Charlotte pour célébrer leurs deux ans passés ensemble. Quelques photos à deux avaient suivi et puis plus rien. Doit-on en déduire que le charmant sportif est de retour sur le marché des célibataires ?