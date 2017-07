Zinedine Zidane: Torse nu et petit short de bain pour une belle photo de famille

L'Italie en amoureux, la Grèce et les Baléares en famille, Zinedine Zidane aura largement profité de ses courtes vacances d'été. A peine un mois après avoir remporté le trophée tant convoité de la Ligue des champions avec son équipe du Real Madrid, l'ancien Bleu devenu entraîneur reprend déjà le chemin du travail.

Durant sa trêve estivale, Zizou aura pu compter sur ses deux grands fils pour partager des photos de ses vacances en famille. Pas toujours présent sur les images, notamment celles en maillot de bain, l'ex-footballeur de 45 ans a dévoilé sa silhouette encore très athlétique à l'occasion de sa dernière journée à Ibiza.

Photographié sur un yacht lors d'une virée en mer, Zinedine Zidane s'affiche avec un large sourire. Torse nu, dans un petit short de bain rouge, l'ancien champion du monde est accompagné de tous les membres de son clan. Sa sublime femme Véronique, avec il est marié depuis 1994 et qui avait déjà épaté dans son bikini rouge, ses deux grands - très charmants et musclés - Enzo (22 ans), qui vient de signer à Alaves, et Luca (19 ans), mais aussi les deux plus jeunes, Theo (15 ans) et Elyaz (11 ans). Tous ont passé beaucoup de temps en mer mais aussi à de bonnes tables.