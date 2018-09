Zoé Félix : Sexy, la comédienne pose pour sa nouvelle ligne de lingerie

"J'ai toujours aimé Playtex, avait-elle assuré en janvier dernier. Aussi loin que je me souvienne, j'allais fouiner dans ses rayons lingerie, car j'avais le sentiment d'une identité rétro, d'une vraie lingerie faite pour les femmes, et d'une exigence absolue au niveau du maintien. Playtex a toujours été du côté de la femme, valorisant à la fois ses formes et son confort, même si mon rôle était de lui apporter une séduction plus moderne."