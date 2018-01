Zoé Félix, ultrasexy en sous-vêtements, incarne "une séduction plus moderne"

Du haut de ses 41 ans, Zoé Félix a plus d'un tour dans son sac. Fille d'une attachée de presse d'origine italienne et d'un organisateur de concerts d'origine corse, actrice depuis ses 18 ans, elle est depuis peu devenue créatrice en lingerie. En effet, la comédienne vue dans Bienvenue chez les Ch'tis et Captifs est depuis 2014 égérie de la marque Playtex, posant régulièrement pour vanter les différentes collections de cette griffe américaine. Et après plus de trois ans à sublimer leurs sous-vêtements, la star a franchi un cap.

Zoé Félix a accepté de jouer les créatrices, pour la première fois. "Je ne deviens pas créatrice à proprement parler, puisque cette collection capsule a été élaborée avec des stylistes-modélistes, explique-t-elle à Relaxnews. Nous nous sommes rencontrés avec plaisir et intérêt, et avons échangé, selon un cahier des charges précis, les tendances du moment, et les attentes des consommatrices. J'ai pu alors évoquer mes goûts et mes envies à travers des limites et un cadre, ce qui m'a aidée à être plus précise et 'technique'."

L'actrice a notamment "choisi de 'réinventer' le modèle iconique de la marque, le 'Coeur Croisé'", un ensemble cher à l'intéressée pour qui il est "proche de la perfection en matière de soutien et d'esthétique". En découle un modèle qui allie le coton stretch et un tulle-voile avec une doublure couleur peau et des rayures. Mais sur Instagram, c'est avec "le modèle 'smoking-chic' prune à rayures bleu marine" qu'elle pose fièrement, sexy au possible :