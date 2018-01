Zoë Kravitz, Béatrice Dalle et Courtney Love : bienvenue au YSL Beauty Hotel !

Yves Saint Laurent Beauté voit grand en 2018 ! Pour commencer l'année de la plus belle des manières, la marque de cosmétiques de L'Oréal Luxe a recréé pour la première fois un magnifique hôtel éphémère sur la place de la Madeleine à Paris, du 17 au 20 janvier : le YSL BEAUTY HOTEL. Brut et chic, à l'image d'YSL Beauté, le bâtiment sombre et au style industriel s'étend sur 1200 m2 et se compose de trois niveaux.

Au rez-de-chaussée, on trouve les "beauty bar", "powder room" et l'impressionnant "drive in", un espace où les coffres de sublimes voitures de collection sont transformés en espace de travail pour les make-up artists. On monte ensuite au premier étage, où se trouvent des chambres un peu spéciales qui incarnent les produits phares de la marque. Enfin, la salle de bal futuriste se situe au sous-sol, aux couleurs du parfum Black Opium. Et pendant quatre jours et trois nuits, les murs de cet hôtel magique vibrent au son des meilleurs groupes et DJ : Hollysiz, Hollydays, Soleil Bleu, Antoine Elie... Et pour le club, c'est le groupe Hyphen Hyphen, mené par la bondissante et hilarante Santa, et le DJ SebastiAn qui ont mis l'ambiance avec des sets survoltés, mercredi, le jour de l'ouverture.

Pour inaugurer ce bel endroit, il y avait de la musique mais aussi du beau monde. Un parterre de stars et d'influenceurs s'était donné rendez-vous mercredi soir pour vivre l'expérience du YSL Beauty Hotel. On a pu y croiser Courtney Love en grande conversation avec un groupe d'amis, Béatrice Dalle, radieuse et très complice avec Gregory Fitoussi, la chanteuse Joyce Jonathan, qui prépare son nouvel album, les comédiens Raphaël Personnaz et Karidja Touré, le taquin Vincent Dedienne et son acolyte Patxi Garat, qui nous a confié être très impliqué dans son projet caritatif Urgence Tchétchénie, et Zoë Kravitz, l'égérie maquillage de la marque.

Parmi les clients de l'hôtel on pouvait aussi compter sur Diane Kruger et son sweat rose bonbon, qui immortalisait le moment en photos avec son téléphone, le rappeur Future tout de jaune vêtu ou encore le fils de Cindy Crawford, Presley Gerber. Juste le temps de souhaiter une bonne année aux influenceuses Sananas et Kenza Sadoun el Glaoui et à Loïc Prigent, qui avait pris le contrôle du compte Instagram YSL Beauty, et il était déjà l'heure de rentrer, de belles images plein la tête.

Matthieu Renard