Zoë Kravitz flingue Lily Allen et l'accuse d'agression : "Elle m'a attaquée !"

Zoë Kravitz ne garde pas du tout (mais alors pas du tout) un bon souvenir de sa rencontre avec Lily Allen.

De passage mardi 13 novembre 2018 dans l'émission Watch What Happens Live avec son ami et collègue Eddie Redmayne pour faire la promotion du film Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald (dans les salles depuis mercredi), l'actrice de 29 ans a été interrogée sur la fois où elle avait supposément échangé un baiser avec la chanteuse britannique.

Pour rappel, dans son autobiographie parue au mois de septembre, My Thoughts Exactly, Lily Allen avait mentionné une "folle soirée festive" passée notamment au côté de Zoë Kravitz il y a plusieurs années lorsqu'elle était en tournée à New York. "Zoë et moi on est sorties faire la fête et on a fini par s'embrasser. J'ai entendu dire plus tard lors de la même soirée qu'elle avait fini avec A$AP Rocky", a écrit la chanteuse de 33 ans.

Mais selon Zoë Kravitz, les choses ne se sont pas vraiment passées comme ça. Questionnée sur Lily Allen, celle qui est aujourd'hui fiancée à l'acteur Karl Glusman a d'abord taclé son éphémère amie d'un air renfrogné. "Qui est Lily Allen ?", a-t-elle répondu. Et d'expliquer : "Si par 's'embrasser' elle veut dire m'attaquer, alors oui, elle m'a embrassée. Elle m'a attaquée", a-t-elle révélé. Choqué, l'animateur Andy Cohen a répliqué : "Est-ce que c'est raconté comme ça dans le livre ? Non ? C'est raconté comme si...", a-t-il déclaré avant que Zoë Kravitz ne finisse sa phrase : "Comme si je l'avais voulu."

Mi-amusée mi-agacée, la fille de Lenny Kravitz et Lisa Bonet a conclu cette parenthèse en achevant Lily Allen. "As-tu lu le livre ?", a questionné Andy Cohen. "Je pense que personne n'a lu le livre", a tranché Zoë Kravitz. Une séquence piquante à découvrir dans notre player ci-dessus !