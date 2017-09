Zoë Kravitz : La fille de Lenny Kravitz, amoureuse en rencard

Toutes les bonnes choses ont une fin, y compris les vacances ! Zoë Kravitz et son chéri Karl Glusman profitent des leurs jusqu'au bout. Le couple a été surpris dans la nuit de mercredi à jeudi à New York, batifolant devant un bar...

Zoë Kravitz et Karl Glusman ont passé une agréable soirée, ce mercredi 30 août. Elle a commencé par la projection de Come Swim, le court-métrage réalisé par Kristen Stewart. L'événement a eu lieu au MoMA, le musée d'art moderne de New York, en présence de Kristen. À l'issue du film, l'actrice de 27 ans et désormais réalisatrice s'est prêtée à un commentaire modéré par le conservateur cinéma du musée, Josh Siegel.

Plusieurs personnalités ont assisté à la projection de Come Swim. Le mannequin Stella Maxwell, petite amie de Kristen Stewart, Zoë Kravitz et son compagnon Karl Glusman ont apporté leur soutien à l'ex-héroïne de la saga Twilight. Les deux couples ont poursuivi leur soirée dans un bar voisin du MoMA, un double date dont les photographes présents n'ont rien raté !

Surpris à l'entrée de l'établissement, Zoë et Karl y ont échangé plusieurs baisers et gestes affectueux. Kristen Stewart et Stella Maxwell, d'ordinaire discrètes, en ont fait autant.

En juillet, Zoë Kravitz et Karl Glusman se sont envolés pour Rome, en Italie. Les tourtereaux ont partagé de nombreuses photos et vidéos de leur séjour en amoureux...