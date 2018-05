Zoe Saldana reçoit son étoile : la déclaration d'amour de sa copine Mila Kunis

Ce 3 mai 2018, Zoe Saldana a reçu son étoile sur le fameux Walk of Fame. Célébrée pour sa carrière cinématographique mais aussi son engagement en faveur de la communauté latino, la comédienne de 39 ans était entourée de sa famille, ses amis et anciens partenaires de films. Un événement auquel a notamment pris part Mila Kunis, qui se révèle être une véritable admiratrice en plus d'une amie fidèle.

Après une séance de pose avec son mari Marco Perego, peintre et sculteur, et leurs trois enfants, Cy, Bowie (tous les deux 3 ans) et Zen (1 an), l'actrice américano-dominicaine a vu quelques-uns de ses proches prendre la parole en son honneur. Après le discours de James Cameron, le réalisateur d'Avatar, c'est sa copine de tournage Mila Kunis, rencontrée sur After Sex (2007) puis le film de Guillaume Canet, Blood Ties (2013), qui a pu témoigner de son attachement à la star du jour.

Une force de la nature

Surnommée "sa partenaire de crime", comme le rapporte E!, Zoe Saldana est présentée comme une personne intelligente "parlant trois langages terrestres et quelques-uns inventés par James Cameron". Tout en faisant preuve d'humour, Mila Kunis témoigne de sa sincère admiration pour cette mère de famille nombreuse, mais pas seulement : "Je t'admire en tant que personne, épouse, soeur, mère, businesswoman et en tant qu'actrice. Tandis que le monde te voit à travers les personnages que tu as interprétés, j'ai le privilège de connaître la mère travailleuse en coulisses", confie celle qui est également maman de Wyatt (3 ans) et Dimitri (1 an).

Elle poursuit alors en affirmant que la star de Star Trek est quelqu'un de "résilient, fort et déterminé", mais aussi "une force de la nature". Un discours touchant que Mila Kunis a notamment prononcé devant son mari Ashton Kutcher, également ancien partenaire de tournage de Zoe Saldana dans la comédie Black/White en 2005. Celle-ci est actuellement à l'affiche du nouvel Avengers : Infinity War, dans lequel elle retrouve son personnage de Gamora des Gardiens de la Galaxie.