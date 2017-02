Zoe Saldana : Surprise, l'actrice est maman pour la troisième fois !

Et de trois ! C'est avec beaucoup de joie que Zoe Saldana a annoncé samedi 18 février sur Instagram la naissance surprise d'un troisième petit garçon. L'actrice de 38 ans et son époux, l'artiste italien Marco Perego (37 ans), sont déjà les parents de jumeaux aujourd'hui âgés de 2 ans, Cy et Bowie.

"Marco et moi sommes enchantés de partager la nouvelle de la naissance de notre fils Zen. Nous ne pourrions être plus heureux que notre famille s'agrandisse. #troisgarçons... Mon Dieu !", a-t-elle écrit en légende d'un cliché où on aperçoit ses trois enfants assis sur un tapis d'éveil.