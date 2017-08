Zombillénium, la bande-annonce : Découvrez le plus génial des parc d'attractions

À Cannes, l'équipe du film d'animation Zombillénium, emmenée par ses réalisateurs Arthur de Pins et Alexis Ducord et le chanteur Mat Bastard, avait créé l'événement sur les marches avec leurs délirants zombies. Ces derniers seront les têtes d'affiche de ce long métrage d'animation qui sortira le 18 octobre et dont nous vous proposons de découvrir en exclusivité la bande-annonce.

L'histoire : Dans le parc d'attractions d'épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups-garous et autres démons sont de vrais monstres dont l'âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l'établissement. Francis, le Vampire qui dirige le parc, n'a pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle de monstre, séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le parc, Hector broie du noir... Et si il devenait finalement la nouvelle attraction phare de Zombillénium ?