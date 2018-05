Zone Interdite : L'équipe prise à partie et frappée à la Foire de Paris

Dimanche 6 mai 2018, M6 diffusait un nouveau numéro de Zone Interdite, présenté par Ophélie Meunier. Cette semaine, les équipes se sont intéressées aux exposants de la Foire de Paris, située à Porte de Versailles. Et tout ne s'est pas passé comme prévu !

Elles sont notamment parties à la rencontre de camelots soupçonnés d'arnaques. Et les cameramans et journalistes ont reçu un accueil glacial. Après avoir été éconduit pas un homme travaillant sur un stand, ils ont tenté d'interroger des clients. C'est alors que le service de sécurité est intervenu pour leur demander de partir.

Certains exposants en ont profité pour se montrer menaçants. "On va tout vous casser", a lancé l'un d'eux, tandis que d'autres tentaient de dégrader le matériel. Les journalistes ont bien tenté de calmer la situation, mais l'un d'eux a reçu un coup de pied.

"On se calme, on se calme, on est plus sur votre stand" a alors déclaré l'un des membres de l'équipe. Une fois de retour dans ses locaux, l'équipe de Zone Interdite a tenté de contacter l'entreprise en question afin qu'elle s'exprime. En vain.