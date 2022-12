"À quand le podium ?" : La fille de Jean-Baptiste Marteau, 3 ans, impressionne dans une discipline particulière

Les fêtes de fin d'année sont l'occasion pour certains présentateurs et présentatrices de prendre un peu de repos. Julia Vignali et Thomas Sotto par exemple ont pris une pause bien méritée. Ainsi, ils ne sont pas aux commandes de Télématin chaque matin, sur France 2. Ils ont en effet été remplacés durant les vacances par Jean-Baptiste Marteau et Carinne Teyssandier. Mais le présentateur de 39 ans n'en oublie pas pour autant de passer des moments en famille. La preuve avec sa publication du 28 décembre 2022.

Il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a la famille aussi. Et Jean-Baptiste Marteau le sait bien. En août 2019 est née sa fille Colette. Mais ce n'est qu'environ un an plus tard qu'il a révélé que son mari Bruno Loup Fallot et lui étaient devenus papas pour la première fois. Depuis, le visage emblématique de France Télévisions se plaît à partager quelques tendres moments avec sa princesse, tout en prenant soin de ne jamais dévoiler son doux minois.

Ainsi, ses abonnés ont découvert que le 28 décembre, il s'est rendu à la patinoire avec Colette. L'occasion de constater qu'elle n'excelle pas uniquement au ski (qu'elle maîtrisait déjà dès l'âge de deux ans). En effet, la fillette semble aussi maîtriser l'art du patinage artistique. Elle a été immortalisée de profil, en pleine patinoire, avec un casque jaune sur la tête. Et elle ne semble avoir aucun mal à tenir sur ses patins. "La prochaine Surya Bonaly", a écrit Jean-Baptiste Marteau en légende de sa publication.