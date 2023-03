"C'est une blague ?" : Annonce de dernière minute pour Stromae, les fans très en colère

Ils l'attendaient, Stromae l'a fait. Après plusieurs années de silence durant lesquelles Paul Van Haver, de son vrai nom, a profité de sa vie de famille et s'est recentré sur lui et sur sa santé mentale, l'artiste était de retour avec un album. Dans Multitude, il évoque son combat contre la dépression et les idées noires, la vie de couple pas toujours simple non plus. Cette franchise et ces textes bien plus sombres ont été acclamés par les fans qui n'y croyaient plus. L'annonce de sa tournée européenne a donc créé l'hystérie du public. Les places se sont d'ailleurs toutes vendues en l'espace de quelques minutes avant que des dates supplémentaires pour la fin de l'année dans certaines grandes villes soient ajoutées.

Malheureusement pour lui, si l'on se fie au message Facebook du Zénith de Strasbourg posté ce mardi 21 mars, les prochaines dates sont annulées : "Nous sommes au regret de vous annoncer l'annulation du concert de Stromae prévu demain" est-il écrit. Le personnel du lieu dévoile même le communiqué officiel de l'équipe du chanteur qui en explique la raison : "Les équipes d'Auguri Productions et Mosaert sont au regret de vous annoncer l'annulation des concerts de Stromae prévus cette semaine, pour des raisons médicales." S'ils n'en disent pas plus sur le mal qui ronge Stromae, ils encouragent d'ores et déjà les détenteurs de billets à "se rapprocher de leur point de vente pour le remboursement".