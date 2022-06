"Gros choc !" : Un père de Familles nombreuses subit un vasectomie puis regrette

Depuis 2020, les clans se succèdent à l'antenne de TF1 dans Familles nombreuses, la vie en XXL. Ces tribus atypiques racontent ainsi leur quotidien hors norme devant des caméras qui les suivent tout au long de leur journée. Parmi les premières familles à s'être illustrées dans le docu-réalité, les Pellissard, les Gayat ou encore les Beaufour. Ophélie et Teddy sont à la tête d'une tribu de six enfants, et ils n'en auront jamais un de plus. Auprès de Jordan De Luxe dans son émission L'instant Deluxe pour Télé Loisirs, le père explique pourquoi.

Les Beaufour se présentaient comme une famille zéro déchet. Ils ont fait les beaux jours de l'émission durant toute la première saison et une partie de la deuxième avant de finalement quitter le programme, les téléspectateurs n'auraient pas accroché avec le côté écolo. Sur les réseaux sociaux, ils continuent de partager leur quotidien de tribu XXL. "Je ne voulais pas faire autant d'enfants à la base. Mais j'en voulais quatre, c'était un chiffre comme ça et on a fait des enfants au fur et à mesure, selon nos envies", déclare Teddy Beaufour à Jordan De Luxe.

Puis, le couple prend une grande décision à un moment donné. "On a décidé il y a deux, trois ans que je fasse une vasectomie parce qu'on avait dit qu'on s'arrêtait à six enfants", indique-t-il. Ce choix s'est rapidement révélé être une erreur pour Teddy et Ophélie. "Au bout d'un an, on a regretté. C'est la plus grosse erreur de notre vie", confie le père, ému, qui indique avoir "été stérilisé" car sa chère et tendre "ne pouvait pas prendre de moyens de contraception".

Face à cette fatalité de ne plus pouvoir avoir d'enfants de par leur propre choix, le couple a souffert. Et puis, avec le temps, il a perdu de sa solidité. "On a eu du mal à faire notre deuil par rapport à ça. Pourquoi on a fait ça ? J'ai décidé de revoir un médecin sur Toulouse pour revenir en arrière, c'est possible de faire ça, lance Teddy. J'ai fait l'opération mais ça n'a pas fonctionné. On a passé 4 mois très compliqués. C'est un deuil, c'était un gros choc." Aujourd'hui, le couple ne ferme pas la porte à l'arrivée d'un septième bébé à la maison, par un autre biais peut-être.