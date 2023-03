"Il en prenait jusqu'au pétage de plomb" : Son fils accro à la drogue, une journaliste raconte sa terrible descente aux enfers

La journaliste Roselyne Febvre a vécu l'enfer. Depuis des années, elle se bat pour sauver la vie de son fils Arthur, accro à la drogue. Elle avait raconté ce parcours du combattant dans son livre Les battements du colibri, dans lequel elle tirait la sonnette d'alarme à propos des ravages de la drogue chez les jeunes. Vendredi 3 mars 2023, la journaliste politique était invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste ! pour aborder le sujet.

Elle est alors revenue sur la descente aux enfers de son fils, qui est d'abord tombé dans le cannabis lorsqu'il était au collège : "Le truc escalatoire, c'est-à-dire 'qui fume un oeuf fume un boeuf', moi j'ai pu constater qu'effectivement à chaque fois il est allé crescendo, de plus en plus loin. Après il y a eu les drogues de synthèses type MDMA. Et puis quelques chose de très couru pour les jeunes notamment, en boîte ou pour les concerts, qui est de la kétamine, qui est un anesthésiant pour chevaux", a assuré l'ancienne présentatrice de Soir 3. Désabusée, elle a confié que son fils s'est également essayé aux champignons hallucinogènes achetés sur internet, jusqu'au jour où il a fait "sa première bouffée délirante" : "Il les a cultivé chez lui, il en prenait pendant un mois, un mois et demi, jusqu'au pétage de plomb."

Un épisode pour le moins effrayant, sur lequel Cyril Hanouna a tenté d'en savoir plus : "C'était quoi son état alors ? Comment il a pété les plombs ?" Ce a quoi la journaliste a raconté cette nuit angoissante qu'elle a vécue : "Il passait des coups de fils tard, à cinq heures du matin, en disant n'importe quoi. Quand j'essaie de le rappeler le lendemain, il répond pas. Et en fait il a disparu, il est pas chez lui. On arrive chez lui, il y avait écrit 'Merci' sur le mur, la porte ouverte. Donc là, un peu paniquée quand même. Et on met du temps à le retrouver... Parce que vous faites les commissariats et les commissariats vous disent 'Non on a personne'. Donc finalement on a fini par le retrouver avec un petit coup de piston de quelqu'un qu'on connaissait. Finalement on ne retrouve au commissariat [...]. Les policiers ont cru qu'il avait bu, enfin ils n'ont pas cherché à savoir [...]. Il a pourri dans sa cellule de dégrisement pendant toute la journée. Il avait déchiré ses vêtements, il s'était griffé. C'était quelqu'un d'autre".

Il m'a volé des bijoux qu'il a revendus

Roselyne Febvre est revenue sur les "stratagèmes" mis en place par son fils pour se payer la drogue qu'il consommait. "Il vous a volé ?", a demandé Cyril Hanouna. "Oui, ça c'était..." a-t-elle commencé, visiblement toujours affectée. Pour cause, elle a raconté que son fils lui volait des bijoux pour les revendre, agissant "sous l'influence de quelqu'un de nauséabond". En effet, alors qu'elle l'a décrit comme "hypersensible" et "influençable", elle a assuré que la drogue avait totalement transformé son fils : "La drogue, ça modifie l'état de conscience, fortement. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui n'est plus la personne que vous connaissiez avant. Et après il redevient tout à fait normal." Un éternel ascenseur émotionnel qui commence par un "pétard récréatif" et qui se poursuit avec toute sorte de substances, contre lequel la mère de famille souhaite mettre en garde.