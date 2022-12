"Quand on sait qu'il n'y en a plus pour longtemps" : Olivier de Kersauson fait de tristes confidences

Olivier de Kersauson a toujours été un personnage haut en couleur. Que ce soit en mer ou à la radio, sur son bateau ou sur les plateaux de télévision, le navigateur de 78 ans ne fait que rarement dans la dentelle quand il s'agit de livrer son point de vue. Mais toujours avec une aisance et une élégance rares, qui lui ont également permis d'avoir une carrière remarquée en tant qu'auteur.

C'est d'ailleurs dans ce cadre, pour la sortie de son dernier livre intitulé Veritas Tantam chez Le Cherche Midi, que celui que l'on surnomme "l'amiral" a accordé une interview au journal Le Figaro. Un entretien au cours duquel on retrouve tout ce qui a fait l'essence du personnage Olivier de Kersauson depuis des décennies : des avis tranchés, une misanthropie aiguë mais pertinente, et toujours du bon verbe.

Aujourd'hui, il préfère d'ailleurs ostensiblement prendre du recul sur la société et les hommes. "C'est un truc de vieux, c'est biologique", explique-t-il. "À partir du moment où on sait qu'il n'y en a plus pour longtemps, on s'en fout d'à peu près tout, et on a un regard excessivement détendu sur plein de choses", reconnaît-il. "On n'est plus victime de ses émotions".

Une carrière brillante

Il faut dire que le navigateur, qui a surmonté l'épreuve d'un cancer du poumon, en a vu d'autres au cours de son long parcours. Et même s'il se "fout de tout", il est entré à l'académie de marine en octobre dernier. Une reconnaissance qu'il juge comme "une vraie bonne surprise".

Depuis le début de sa carrière, Olivier de Kersauson a accompli de nombreuses performances en mer et a participé à de multiples courses et expéditions. Il a notamment été le premier navigateur à réaliser un tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance, en 1984. Il a également été le premier à traverser l'Atlantique Nord en solitaire en moins de dix jours, en 1990.

En parallèle de ses performances en mer, Olivier de Kersauson a aussi publié plusieurs livres sur ses voyages et sur l'océan. Sa première oeuvre de fiction, Le Voyage de la Licorne, a été publiée en 1988 et a été un best-seller en France. Depuis, il a publié de nombreux autres romans, tels que La Mer et l'homme (1998) ou Le Grand Voyage (2007).