"Tu vas te calmer" : Nagui dragué par une candidate de N'oubliez pas les paroles, il l'a recadre

Chaque soir de la semaine, Nagui met de l'ambiance dans le salon des téléspectateurs de France 2 avec N'oubliez pas les paroles. Il reçoit sur son plateau des candidats incollables, ou presque, sur les paroles de titres cultes. Et l'une des participantes de l'émission du mercredi 30 novembre 2022 l'a particulièrement marqué.

Tout le monde le sait, Nagui est un homme heureux en amour. Depuis plus de vingt ans, il vit une divine idylle avec l'actrice australo-britannique Mélanie Page. C'est en 1999, à Saint-Tropez, que leurs routes se sont croisées pour la première fois. Si le présentateur de 61 ans a eu un coup de foudre pour la belle blonde de 47 ans, ce n'était pas réciproque. Elle l'a fait "lanterner pendant des mois" comme il l'avait confié à l'occasion d'une interview pour Paris Match. En cause ? Sa réputation de dragueur. Mais elle a fini par succomber à son charme.

Nagui et Mélanie Page se sont mariés en 2010. De leur union sont nés Roxane (en 2004), Annabel (en 2008), et Adrien (en 2012). Et dès que l'occasion se présente, ils n'hésitent pas à se faire de belles déclarations d'amour. Le présentateur a notamment expliqué que sa femme était "tout à la fois", "épouse parfaite, maîtresse, pote avec qui [il] fait du foot, confidente. Et puis mère". Mais cela n'empêche semble-t-il pas certaines femmes de l'approcher.

Nagui ouvertement dragué

Le 30 novembre 2022, Nagui a reçu une certaine Fanny sur le plateau de N'oubliez pas les paroles. Et avant de tenter de battre sa rivale Caroline, elle n'a pas manqué de draguer ouvertement le présentateur. Après qu'elle a interprété le tube de Carly Rae Jepsen Call Me Maybe, le présentateur a lancé : "Mais qui ne vous a pas appelé Fanny dites-nous, ce n'est pas possible ? Je dis ça parce que vous êtes célibataire." Ce à quoi la candidate a répondu : "Je vous attendais." Une déclaration qui a enflammé le public.

Nagui, lui, était bien plus sur la retenue. "Alors deux idées me traversent l'esprit, premièrement, elle a de très beaux yeux, deuxièmement, tu pourrais être ma fille, tu vas te calmer", a-t-il répliqué. Et, après que la candidate s'est excusée, il a poursuivi : "Voilà, on a bien calmé le jeu, ça, c'est fait." C'est ce qu'on appelle un beau râteau en direct.