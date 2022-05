"Une boucherie" : Le chirurgien esthétique des stars de téléréalité face à de lourdes accusations

Le Dr Benjamin Azoulay fait partie de ces médecins devenus (presque) stars sur les réseaux sociaux. Ainsi, en travaillant le réseau certainement juteux de la téléréalité, le médecin parisien est suivi par près de 50 000 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, cette renommée se voit entacher d'une mise en cause par de nombreuses femmes, ayant été opérées ou ayant reçu des injections, selon nos confrères du journal Le Parisien. Certaines de ses présumées victimes évoque une "boucherie" et l'une d'entre elle affirme que sa vie est "bousillée". D'autres s'organisent pour que le Dr Benjamin Azoulay leur rende des comptes. Lui se défend, dans les colonnes du journal.

Parmi ces patientes en colère, il y a deux influenceuses passées par la case de la téléréalité : Luna Skye et Emilie Amar. Elles jouent les lanceuses d'alerte et espèrent bien regrouper d'autres témoignages et faire en sorte de "l'arrêter". Jusqu'ici, elles sont six à témoigner contre l'homme qui les a opérées ou "corrigées" entre 2014 et 2022. À 41 ans, le spécialiste de la chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice s'est fait un beau carnet d'adresses qui vient le voir dans son cabinet du 16e arrondissement de Paris ou dans plusieurs cliniques de la capitale où il exerce. Toutes dénoncent "un docteur inhumain", des interventions "ratées", avec photos et examens médicaux pour preuve.

"Il m'a injecté dans une des chambres"

Déjà Luna Skye et Emilie Amar avaient livré un récit glaçant de leur rencontre avec le médecin, dans les colonnes de Libération. Elles évoquaient une vie devenue un calvaire depuis qu'elles ont eu recours au HYAcorp, dans le but d'avoir un fessier plus galbé. La candidate des Marseillais âgée de 26 ans a fait huit séjours à l'hôpital, dont deux en soins intensifs, entre la vie et la mort, rapporte Le Parisien, ce jeudi 5 mai. En cause ? La jeune femme qui a déboursé 7 000 euros pour recevoir 40 seringues par fesse est atteinte d'un staphylocoque et une septicémie. Du côté d'Emilie Amar, l'ancienne compagne de Paga, a été victime d'une hépatite médicamenteuse et un clostridium difficile (bactérie causant une inflammation du côlon).

La rencontre entre Benjamin Azoulay et Luna Skye s'est déroulée, selon elle, à Dubaï lors d'un anniversaire en juin 2021. " Le docteur était parmi les invités, je ne le connaissais pas. Le lendemain, il devait faire des injections à une amie. Il lui restait du produit, il m'en a proposé. J'ai hésité, le lieu n'était pas stérile mais il répétait qu'il n'y avait aucun risque. Il m'a injecté dans une des chambres", a-t-elle fait savoir. Une pratique "strictement interdite en France", comme précisé par le ministère de la Santé à nos confrères. Elle et Emilie Amar, qui ont "chacune des séquelles physiologiques et psychologiques", se sont rapprochées d'un avocat.

La réponse du Dr Benjamin Azoulay

D'autres patientes, plus anonymes que les deux influenceuses, livrent également des récits glaçants. Un IRM montrant une injection du produit dans le muscle, ce qui aurait pu engendre une embolie mortelle, une narine droite de travers avec de la peau collée à l'os, une hémorragie le lendemain de l'intervention... Le praticien Benjamin Azoulay a déjà été sanctionné par la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins - deux ans d'interdiction d'exercer dont un avec sursis - pour avoir à plusieurs reprises "violé le secret médical et déconsidéré la profession", en filmant les interventions sans cacher le visage de ses patientes. "J'attaquerai toute personne qui osera porter atteinte à ma réputation", fait savoir le médecin, qui dément toutes ces allégations et dénonce une vendetta.