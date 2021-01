66 Minutes : Un boulanger, "sali" et très en colère, dénonce un montage mensonger

Gros malentendu sur M6. Dimanche 3 janvier 2021, un reportage baptisé Galette des rois, reine de janvier était diffusé dans l'émission 66 Minutes présentée par Xavier de Moulins. Les caméras de la Six ont suivi Alexandre et Carole Brunel, un couple de boulangers qui se présentait au concours de la meilleure galette de la Sarthe. Lors de la diffusion des images tournées, les professionnels crient au scandale !

Dans 66 Minutes, la galette d'Alexandre, qui a déjà remporté le titre à trois reprises, n'est pas au goût des membres du jury, composé de "professeurs en pâtisserie" et d'une représentante des consommateurs qui, de son propre aveu, n'est pas une grande fan de frangipane. Lors de la dégustation, cette comptable de profession repère un arôme particulier dans la galette d'Alexandre, "un goût de fromage, un goût de Cantal", lance-t-elle. Un constat appuyé par un pâtissier qui retrouve "comme le fromage du croque-monsieur" en bouche.

La voix-off de 66 Minutes apporte alors ce qui pourrait être la raison de cet arrière-goût de fromage : "Il y a comme un petit souci qui serait peut-être dû aux roulés au fromage préparés le matin même, le beurre de la pâte feuilletée aurait pris le goût de l'emmental conservé dans le même frigo."

Les boulangers "salis", la production campe sur ses positions

Sur Facebook, Alexandre et Carole Brunel ne décolèrent pas. La boulangère a partagé un message dans lequel elle témoigne son mécontentement après visionnage du reportage. "On se sent salis. Alexandre a préparé les feuilletés le lendemain", assure-t-elle, démontant ainsi l'hypothèse avancée à l'antenne. Mais ce n'est pas tout : Carole dénonce un montage trompeur, et assure que la galette au goût supposé de fromage n'était pas la leur ! Les jurés du concours ont d'ailleurs confirmé l'information : la frangipane en question avait été faite par un autre boulanger. Enfin, la Fédération de la Boulangerie-Pâtisserie de la Sarthe qui organisait l'événement défend également le couple.

Mais la production campe sur ses positions. Rémy Vincent, le rédacteur en chef de Tony Comiti, l'agence qui a réalisé le reportage, assure ne pas avoir confondu les galettes. "J'ai revu les images tournées lors de la dégustation et il n'y a aucune ambiguïté dans ces six minutes de rushs", assure-t-il à France Bleu Marine. D'après lui, Alexandre et Carole Brunel "n'assument pas" leur erreur et les images "sont sans équivoque". Dur dur de démêler le vrai du faux...