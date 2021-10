Adele : Ce cadeau d'une autre star, un peu dégoûtant, qu'elle affiche chez elle...

Elle a beau avoir un succès planétaire, Adele continue d'avoir elle aussi des idoles dans la musique. Parmi celles qu'elle aime, on peut notamment compter sur la chanteuse Céline Dion. Mieux encore, grâce à un animateur, elle a pu récupérer... un chewing-gum mâché par sa consoeur !

Interrogée par le magazine Vogue pour son questionnaire de 73 questions, dévoilé en ligne jeudi 21 octobre 2021, Adele a ainsi fait une très surprenante confidence sur comment elle s'est retrouvée à exposer un chewing-gum consommé par Céline Dion. "James Corden, qui est un de mes amis et qui anime le Carpool Karaoke [diffusé pendant The Late Late Show sur la chaîne américaine CBS, NDLR], a fait l'émission avec elle, il savait à quel point j'étais fan, alors il lui a fait cracher son chewing-gum dans un morceau de papier et il l'a encadré pour moi", a raconté l'interprète des tubes Hello, Someone Like You ou encore Rolling in the Deep.

En effet, Céline Dion avait accueilli James Corden à Las Vegas - plutôt qu'à Los Angeles où se tourne d'ordinaire la séquence - en 2019. Le Carpool Karaoké de la diva québécoise avait donné lieu à d'hilarants moments comme lorsque la star avait été obligée de donner ses chaussures à des passants et ou s'était retrouvée à reproduire une scène de Titanic avec l'animateur sur le bassin du Bellagio. On ne savait évidemment pas que Céline avait ensuite confié son chewing-gum à James Corden pour qu'il en fasse cadeau à Adele et qu'elle l'affiche dans son salon de son manoir californien !