Adil Rami : Son ex Sidonie parfaite en bikini, vacances avec leurs jumeaux

L'été de son ex-compagnon Adil Rami ne se passe pas comme il l'avait prévu. Qu'importe pour Sidonie Biémont, qui n'a pas changé ses plans pour autant !

Comme elle l'avait convenu depuis plusieurs semaines, la ravissante brune de 38 ans a quitté Paris, où elle habite, pour des vacances en famille avec Zayn et Madi, ses jumeaux de bientôt trois ans nés de sa relation passée avec Adil Rami. Si la belle Sidonie n'a pas dévoilé leur destination afin de préserver leur tranquillité, il semblerait que le trio ait pris la direction de la Méditerranée.

Suivie par plus de 87 000 personnes sur Instagram, Sidonie Biémont partage avec elles ses vacances qui impliquent des virées à la plage. C'est ainsi que le 13 août 2019, elle s'est dévoilée une première fois en maillot de bain, dans un modèle deux pièces esprit lingerie. Ses longs cheveux bruns attachés, elle a affiché une silhouette irréprochable et de longues jambes interminables. Ce corps de rêve est assidûment entretenu par des cours de pilate, qu'elle recommande sans cesse à celles et ceux qui suivent son quotidien.

Ce même jour, Sidonie Biémont s'est également proposée de nuit, à l'entrée d'un restaurant, vêtue d'une longue jupe et d'un débardeur noir à fines bretelles qui n'ont pas manqué de faire leur effet.