Adrien Rabiot : De quoi est mort son père, parti alors que le joueur avait seulement 23 ans ?

Adrien Rabiot fait partie de cette longue liste de jeunes espoirs qui n'auront pas su s'imposer au Paris Saint-Germain malgré un talent indéniable. À l'image de Kingsley Coman, le natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne) est un enfant de la banlieue parisienne qui a grandi avec l'amour du club, mais face à la concurrence des stars étrangères, il a été obligé de s'exiler. Le grand milieu de terrain de 26 ans a choisi l'Italie et le mythique club de la Juventus de Turin pour relancer sa carrière. Une expérience plutôt mitigée pour l'heure et même s'il continue à être appelé en équipe de France par Didier Deschamps, il sait qu'il doit faire mieux.

À côté de cette carrière au plus haut niveau, Adrien Rabiot a également connu des épisodes traumatisants dans sa vie personnelle. Fils de Véronique Rabiot, qui est également son agente, il a eu le malheur de perdre son père, Michel Provost, il y a quelques années de cela, alors qu'il n'avait que 23 ans. Fin janvier 2019, ce dernier est décédé des suites d'une longue maladie. En effet, le père d'Adrien souffrait d'un locked-in syndrome, un état neurologique paralysant depuis douze ans. Une terrible nouvelle pour le footballeur qui à l'époque venait de perdre sa grand-mère maternelle seulement deux semaines auparavant. Pour ne rien arranger, il était à la fin de son aventure parisienne et le club ne souhaitant plus le faire jouer, il a passé les six derniers mois avec la réserve.

Une difficile épreuve sur laquelle Adrien Rabiot ne s'est jamais épanché dans les médias, mais l'on imagine la douleur d'un tel évènement. Désormais installé en Italie avec ses proches, il a également fait parler de lui lors du dernier Euro, après le fiasco contre la Suisse, sa mère Véronique s'en était violemment pris aux familles de Paul Pogba et Kylian Mbappé en tribunes, si l'on en croit des témoins.

Une vie mouvementée et pas toujours simple pour Adrien Rabiot qui devra faire abstraction de tout ça ce soir, face à Villarreal en Ligue des champions, pour un des matchs les plus importants de la saison de la Juventus.