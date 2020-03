Ahmad (Koh-lanta) insulté : il ne regrette rien et assume

Les téléspectateurs ont vu rouge le 13 mars 2020. Ce soir-là, TF1 diffusait un nouvel épisode de Koh-Lanta au cours duquel Teheiura s'est fait éliminer. Le candidat emblématique (finaliste malheureux en 2011 à Raja Ampat, participant en 2012 au Cambodge et de retour dans Koh-Lanta : La Nouvelle Édition en 2014) a vu ses chances d'enfin remporter l'aventure partir en fumée à cause de la stratégie mise en place par Ahmad. Résultat, ce dernier s'est copieusement fait insulter sur les réseaux sociaux.

Interrogé par nos confrères de TV Mag à ce sujet, Ahmad explique avoir été surpris de la réaction des internautes et de "l'ampleur des critiques" avant de défendre sa façon de jouer. "J'aborde cette aventure à la manière des candidats de Survivor aux États-Unis qui sont tous très joueurs et je savais que les Français n'étaient pas habitués à cette manière de faire. Je vis relativement bien la situation actuelle, même si ça ne fait pas plaisir d'être lynché de la sorte. J'ai le soutien de ma famille, de mes proches et de mes collègues de Koh-Lanta." En outre, celui qui a rencontré quelques difficultés dans l'eau a également pu compter sur Denis Brogniart, qui l'a "appelé samedi pour (l)'aider à relativiser".

Qui plus est, Ahmad ne regrette pas du tout l'élimination de Teheiura et fait face aux haters du mieux qu'il le peut. "Je n'ai pas à avoir honte de mes décisions dans le jeu. Je ne suis pas habitué au monde des réseaux sociaux, j'apprends à le découvrir. J'évite de répondre aux attaques, je lis les commentaires aussi sereinement que possible mais je n'ai pas envie de fuir", fait-il remarquer. Mais qu'on se rassure, entre les deux candidats, l'entente est au beau fixe, comme il finit par le confier, et appelle au calme : "Aujourd'hui, Teheiura ne m'en veut pas du tout, nous nous entendons très bien, nous partageons des centres d'intérêt communs. Les gens doivent comprendre que c'est juste un jeu. Je comprends leur déception mais quand ça vire dans la haine et les insultes, c'est démesuré." A bon entendeur !