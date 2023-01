Albert de Monaco, encore en solo : son neveu Louis Ducruet et Marie, sa femme très enceinte, à sa rescousse !

Décidément, la famille Grimaldi est sur tous les fronts depuis le début de l'année. D'événements joyeux en moments malheureux, le clan princier monégasque assure. Le prince Albert principalement qui, entre les enterrements, les représentations du festival du cirque, les événements caritatifs et les cérémonies de voeux, n'a presque pas eu une minute à lui. C'est bien souvent en famille qu'il honore ses engagements et ses devoirs princiers. Ce lundi 23 janvier par exemple, c'est en compagnie de Camille Gottlieb, sa nièce, et Marie, la femme très enceinte de Louis Ducruet, qu'il a encouragé ce dernier sur la pelouse du stade Louis II.

Le futur papa disputait un match de football avec d'anciennes stars du ballon rond pour la 3ème édition de la Fight Aids Cup, une association caritative que sa mère, Stéphanie de Monaco, préside. Depuis trois ans, Louis Ducruet, 30 ans, se donne à fond sur le terrain pour les autres pour la plus grande fierté des siens. Dans les tribunes, Marie, son épouse enceinte de leur premier enfant, l'a fortement applaudi, à l'image de sa demi-soeur Camille Gottlieb. Mais il n'a pas pu compter sur le soutien de Charlène de Monaco, dont les apparitions sont à compter sur les doigts d'une main depuis le début du mois de janvier.

Alors qu'Albert a emmené leurs jumeaux de 8 ans, Gabriella et Jacques, au cirque pour le 45ème festival du cirque de Monte-Carlo, pas de Charlène dans les parages. Depuis le lancement de cette nouvelle édition, la princesse de 44 ans n'est pas apparue auprès des siens pour encourager tous les artistes en compétition sous le chapiteau de Fontvieille.

Albert et Charlène toujours soudés

Malgré tout, la princesse Charlène est toujours là pour son époux. Pas plus tard que ce vendredi 20 janvier, la maman de Gabriella et Jacques était à ses côtés pour assister à une cérémonie d'hommage aux militaires du Rocher à travers une cérémonie religieuse. Une apparition furtive, solennelle et surtout sombre au cours de laquelle il fut difficile pour le couple de décrocher un sourire et de faire preuve de tendresse en public.

Il n'y a a priori pas de souci à se faire pour l'équilibre du couple en dépit de l'épreuve compliquée traversée durant l'absence de Charlène au moment de sa maladie. Il y a encore quelques mois, la princesse Charlène, fragilisée par des problèmes de santé, était soignée à l'autre bout du monde, privée de son homme et de leurs enfants. Son retour ne s'est pas déroulé comme prévu dans un premier temps, mais la belle a fini par reprendre du poil de la bête et taper du poing sur la table. C'est plus forte et solide que jamais qu'elle a donc remis un pied sur le Rocher, déterminée à ne plus se laisser dicter sa conduite. Et plus soudée que jamais à son prince.